Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye en yüksek promosyon veren bankalar belli oldu
2025 yılı itibarıyla emekli banka promosyonları yenilenerek daha cazip teklifler sunulmaya başlandı. Zamlı maaşlarını alan emekliler, maaşlarını başka bir bankaya taşıma seçeneklerini gözden geçirirken, bankalar arasında promosyon yarışları hız kazandı.
2025 yılı için emekli promosyon ödemeleri güncellendi. Yeni yılın zamlarını öğrenen emekliler, en yüksek promosyonu sunan bankaları araştırmaya başladı.
Kamu ve özel bankalar arasındaki promosyon yarışının kızıştığı bu dönemde, bankalar müşteri kaybetmemek için emeklileri maaşlarını taşımaya teşvik eden cazip teklifler sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam
12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.