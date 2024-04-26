Bankalar mevduat faizlerini güncelledi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Merkez Bankası, faizi sabit tutmasına rağmen, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faizi yükseltti. Bu da dolaylı olarak bankaların faizleri artırması anlamına geliyor. Bu kapsamda bankalar mevduat faizlerinde güncellemeye gitti. İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi...
AKBANK
Faiz oranı: %55
Net kazanç: 45.808 TL
Vade sonu tutar: 1.045.808 TL
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ING Bank
Faiz oranı: %55
Net kazanç: 45.683,06 TL
Vade sonu tutar: 1.045.683,06 TL
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Türkiye Finans
Kar payı oranı: %50
Net kazanç: 41.530,05 TL
Vade sonu tutar: 1.041.530,05 TL
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Alternatif Bank
Faiz oranı: %58
Net kazanç: 48.174,86 TL
Vade sonu tutar: 1.048.174,86 TL
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