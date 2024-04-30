Bankalar mevduat faizlerini güncelledi: 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Merkez Bankası, faizi sabit bırakmasına rağmen, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faizi yükseltti. Bu da dolaylı olarak bankaların faizleri artırması anlamına geliyor. Bu kapsamda bankalar mevduat faizlerinde güncellemeye gitti. İşte 2 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi...
Alternatif Bank
VOV Hesap
Faiz Oranı: %58,00
Net Kazanç: 96.349,73 TL
Vade Sonu Tutar: 2.096.349,73 TL
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Fibabanka
Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %57,00
Net Kazanç: 94.688,52 TL
Vade Sonu Tutar: 2.094.688,52 TL
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ODEA
Yeni Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: %56,00
Net Kazanç: 93.027,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.093.027,32 ₺
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Akbank
TL Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: %55,00
Net Kazanç: 91.366,12 TL
Vade Sonu Tutar: 2.091.366,12 TL
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