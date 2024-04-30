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  4. Bankalar mevduat faizlerini güncelledi: 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Bankalar mevduat faizlerini güncelledi: 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Merkez Bankası, faizi sabit bırakmasına rağmen, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faizi yükseltti. Bu da dolaylı olarak bankaların faizleri artırması anlamına geliyor. Bu kapsamda bankalar mevduat faizlerinde güncellemeye gitti. İşte 2 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi...

Bankalar mevduat faizlerini güncelledi: 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Alternatif Bank

VOV Hesap

Faiz Oranı: %58,00
Net Kazanç: 96.349,73 TL
Vade Sonu Tutar: 2.096.349,73 TL

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Bankalar mevduat faizlerini güncelledi: 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Fibabanka 

Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %57,00
Net Kazanç: 94.688,52 TL
Vade Sonu Tutar: 2.094.688,52 TL

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Bankalar mevduat faizlerini güncelledi: 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Sayfa 3

ODEA

Yeni Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: %56,00
Net Kazanç: 93.027,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.093.027,32 ₺

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Bankalar mevduat faizlerini güncelledi: 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Sayfa 4

Akbank

TL Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: %55,00
Net Kazanç: 91.366,12 TL
Vade Sonu Tutar: 2.091.366,12 TL

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