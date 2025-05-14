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  4. Bankalar peş peşe harekete geçti! Kurban Bayramı öncesi ATM kararı

Bankalar peş peşe harekete geçti! Kurban Bayramı öncesi ATM kararı

Kurban Bayramı'na yaklaşırken bankalar, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ATM'lerdeki para çekme limitlerini artırdı. Ancak, banknot sıkıntısı hala devam ediyor.

Bankalar peş peşe harekete geçti! Kurban Bayramı öncesi ATM kararı - Sayfa 1

6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde artan nakit talebi nedeniyle bankalar, ATM'lerdeki para çekme ve yatırma limitlerini yükseltti. 

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Bankalar peş peşe harekete geçti! Kurban Bayramı öncesi ATM kararı - Sayfa 2

Ayrıca, kartlı işlemler ve QR kod ile yapılan para çekme işlemlerinin limitlerini de arttırdı.

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Bankalar peş peşe harekete geçti! Kurban Bayramı öncesi ATM kararı - Sayfa 3

Türkiye'deki yüksek enflasyonun etkisiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni banknot basmaması, ATM'lerdeki banknot çeşitliliğini kısıtlıyor.

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Bankalar peş peşe harekete geçti! Kurban Bayramı öncesi ATM kararı - Sayfa 4

DOLAŞIMDAKİ PARALARIN BÜYÜK KISMI 200 TL'LİK BANKNOTLAR

Dolaşımdaki banknotların büyük kısmını 200 TL'lik banknotlar oluştururken, 20, 50 ve 100 TL'lik banknotlara ulaşmak zorlaşıyor. Bu durum, bankaların ATM'lerine 200 TL'lik banknotları daha fazla yerleştirmesine sebep oluyor.

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