Bankalar peş peşe harekete geçti! Kurban Bayramı öncesi ATM kararı
Kurban Bayramı'na yaklaşırken bankalar, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ATM'lerdeki para çekme limitlerini artırdı. Ancak, banknot sıkıntısı hala devam ediyor.
6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde artan nakit talebi nedeniyle bankalar, ATM'lerdeki para çekme ve yatırma limitlerini yükseltti.
Ayrıca, kartlı işlemler ve QR kod ile yapılan para çekme işlemlerinin limitlerini de arttırdı.
Türkiye'deki yüksek enflasyonun etkisiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni banknot basmaması, ATM'lerdeki banknot çeşitliliğini kısıtlıyor.