Bankalar tahminlerini güncelledi: Bitcoin yıl sonunda bu rakama ulaşabilir!

Kripto para piyasalarında rüzgar sert esiyor. Bitcoin, 126 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve önceki rekorlarını geride bıraktı. Uzmanlar bu yükselişi, “mükemmel bir boğa fırtınası” yaratan olumlu faktörlerin birleşimine bağlıyor.