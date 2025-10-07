Bankalar tahminlerini güncelledi: Bitcoin yıl sonunda bu rakama ulaşabilir!
Bitcoin 126 bin doları aşarak rekor kırarken, bankalar yıl sonu fiyat tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.
Kripto para piyasalarında rüzgar sert esiyor. Bitcoin, 126 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve önceki rekorlarını geride bıraktı. Uzmanlar bu yükselişi, “mükemmel bir boğa fırtınası” yaratan olumlu faktörlerin birleşimine bağlıyor.
ABD’de 1 Ekim çarşamba günü başlayan hükümet kapanışı, yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde güvenli liman gördüğü Bitcoin ve altına olan talebi artırdı. Bu tablo her iki varlıkta da üst üste gelen rekor haberlerini beraberinde getirdi.