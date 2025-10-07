  1. Ekonomim
Bankalar tahminlerini güncelledi: Bitcoin yıl sonunda bu rakama ulaşabilir!

Bitcoin 126 bin doları aşarak rekor kırarken, bankalar yıl sonu fiyat tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Kripto para piyasalarında rüzgar sert esiyor. Bitcoin, 126 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve önceki rekorlarını geride bıraktı. Uzmanlar bu yükselişi, “mükemmel bir boğa fırtınası” yaratan olumlu faktörlerin birleşimine bağlıyor.

ABD’de 1 Ekim çarşamba günü başlayan hükümet kapanışı, yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde güvenli liman gördüğü Bitcoin ve altına olan talebi artırdı. Bu tablo her iki varlıkta da üst üste gelen rekor haberlerini beraberinde getirdi.

Rekor sonrası gözler, dev uluslararası bankaların yıl sonu öngörülerine çevrildi. 

Standard Chartered, JP Morgan ve Citi gibi finans devleri Bitcoin tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Özellikle Standard Chartered’ın öngörüsü piyasada dikkatle takip ediliyor.

İşte finans devlerinin Bitcoin tahminleri...

