Bankalar yeni konut kredisi faiz oranlarını güncelledi! Peki 3 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

16 Nisan 2025 tarihi itibarıyla konut kredisi faiz oranları bankalar arasında farklılık gösteriyor. En düşük oran yüzde 2,59 iken, en yüksek oran yüzde 5,49 olarak belirlendi.

Bu koşullarda, 10 yıl vadeli (120 ay) 3 milyon TL tutarındaki bir konut kredisinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme miktarları bankalara göre şu şekilde değişiyor:



