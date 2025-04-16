Bankalar yeni konut kredisi faiz oranlarını güncelledi! Peki 3 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların konut kredilerine ilgisi artarken, bankalar da faiz oranlarını güncelledi. Şu anda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,59 seviyesinden başlıyor. Bu oran üzerinden 10 yıl vadeli (120 ay) 3 milyon TL’lik kredi çekenlerin ödeyeceği toplam geri ödeme tutarı da netleşti. İşte detaylar...
Konut piyasasında son dönemdeki hareketlilik, kredi hacmine de belirgin şekilde yansıdı. 28 Mart ile sona eren haftada konut kredisi hacmi, bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 425 milyon TL artarak son 13 haftanın en hızlı büyümesini yaşadı.
16 Nisan 2025 tarihi itibarıyla konut kredisi faiz oranları bankalar arasında farklılık gösteriyor. En düşük oran yüzde 2,59 iken, en yüksek oran yüzde 5,49 olarak belirlendi.
Bu koşullarda, 10 yıl vadeli (120 ay) 3 milyon TL tutarındaki bir konut kredisinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme miktarları bankalara göre şu şekilde değişiyor: