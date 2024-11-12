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  4. Bankalarda faiz yarışı hızlandı: İşte, 150 bin liranın aylık getirisi!

Bankalarda faiz yarışı hızlandı: İşte, 150 bin liranın aylık getirisi!

En yüksek mevduat faizini veren bankalar birbiriyle yarışıyor. İşte mevduat faizine dair merak edilenler ve 150 bin liranın aylık getirisi...

Bankalarda faiz yarışı hızlandı: İşte, 150 bin liranın aylık getirisi! - Sayfa 1

Birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bankaların faiz oranlarını sıklıkla takip ediyor.

İşte, bankalara göre 150 bin liranın aylık getirisi:

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Bankalarda faiz yarışı hızlandı: İşte, 150 bin liranın aylık getirisi! - Sayfa 2

ON DİJİTAL BANKACILIK (ON Plus - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 55

Net Kazanç: 6.491,8 TL

Vade Sonu Tutar: 156.491,8 TL

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Bankalarda faiz yarışı hızlandı: İşte, 150 bin liranın aylık getirisi! - Sayfa 3

TEB (Marifetli Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 52

Net Kazanç: 6.137,7 TL

Vade Sonu Tutar: 156.137,7 TL

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Bankalarda faiz yarışı hızlandı: İşte, 150 bin liranın aylık getirisi! - Sayfa 4

ING (Turuncu Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 52

Net Kazanç: 6.137,7 TL

Vade Sonu Tutar: 156.137,7 TL

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