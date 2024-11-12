Bankalarda faiz yarışı hızlandı: İşte, 150 bin liranın aylık getirisi!
En yüksek mevduat faizini veren bankalar birbiriyle yarışıyor. İşte mevduat faizine dair merak edilenler ve 150 bin liranın aylık getirisi...
Birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bankaların faiz oranlarını sıklıkla takip ediyor.
İşte, bankalara göre 150 bin liranın aylık getirisi:
ON DİJİTAL BANKACILIK (ON Plus - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 55
Net Kazanç: 6.491,8 TL
Vade Sonu Tutar: 156.491,8 TL
TEB (Marifetli Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 52
Net Kazanç: 6.137,7 TL
Vade Sonu Tutar: 156.137,7 TL