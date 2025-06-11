Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte banka banka güncel oranlar
Haziran ayı içerisinde yüzde 0 faizli krediden yararlanmak isteyenler bankaların kredilerini inceliyor. Bazı bankalar bir miktar faizli ödeme alırken bazı bankalar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında sağlanan kredilerin geri ödeme süresi genellikle en fazla 6 ay ile sınırlandırılıyor. İşte yüzde 0 faizli kredi veren bankalar...
Yüzde 0 faizli kredi veren bankalar tutarlarına ve şartlarına göre değişiklik gösteriyor.
Özellikle yeni müşterilere özel faizsiz kredi seçenekleri rağbet görüyor.
Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor ve ne kadar?
İşte banka banka güncel oranlar...
TÜRKİYE İŞ BANKASI
%0 faiz oranı
Vade 1-3 Ay
Maksimum tutar
55.000 TL
1 Ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans