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  4. Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte banka banka güncel oranlar

Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte banka banka güncel oranlar

Haziran ayı içerisinde yüzde 0 faizli krediden yararlanmak isteyenler bankaların kredilerini inceliyor. Bazı bankalar bir miktar faizli ödeme alırken bazı bankalar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında sağlanan kredilerin geri ödeme süresi genellikle en fazla 6 ay ile sınırlandırılıyor. İşte yüzde 0 faizli kredi veren bankalar...

Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte banka banka güncel oranlar - Sayfa 1

Yüzde 0 faizli kredi veren bankalar tutarlarına ve şartlarına göre değişiklik gösteriyor.

Özellikle yeni müşterilere özel faizsiz kredi seçenekleri rağbet görüyor.

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Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte banka banka güncel oranlar - Sayfa 2

Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor ve ne kadar?

İşte banka banka güncel oranlar...

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Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte banka banka güncel oranlar - Sayfa 3

TÜRKİYE İŞ BANKASI

%0 faiz oranı

Vade 1-3 Ay

Maksimum tutar

55.000 TL

1 Ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap

3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans

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Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte banka banka güncel oranlar - Sayfa 4

EN PARA

%0 faiz oranı

Maksimum tutar

60.000 TL

6 Ay vadeli 60.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi

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