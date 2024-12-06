Bankalarda faizsiz kredi yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?
Bankalarda müşteri kapma yarışı kızıştı, faizsiz kredi kampanyalarında üst limit 75 bin TL’ye kadar yükseldi. Akbank tarafından sunulan kampanyada, mobil şubeden hesap açan yeni müşterilere (25 bin TL kredi, 25 bin TL taksitli avans, 25 bin TL artı para) olmak üzere toplam 75 bin TL faizsiz kredi veriliyor. Tüketici dernekleri ise ilan edilen tutarların herkese verilmediğini, kredi notuna göre daha düşük miktarların çıkabileceği uyarısında buluyor...
Bankaların aynı zamanda yeni müşteri kazanmak için sürdürdüğü son kampanyalar kapsamında, faizsiz kredi üst limiti 75 bin TL’ye kadar yükseldi. Bu rakam, daha önce görülmemiş bir tutara da işaret etti...
HANGİ BANKA, NE KADAR VERİYOR?
Yılın son ayında kampanyalara bakıldığında faizsiz krediler şöyle sıralanıyor:
Akbank: 75 bin TL (25 bin TL kredi, 25 bin TL taksitli avans, 25 bin TL artı para)
İş Bankası: 55 bin TL (25 bin TL taksitli avans, 30 bin TL ek hesap)
TEB: 50 bin TL (25 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)