Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?
Bankalar, sıfır faizli kredi kampanyaları ile yeni müşteri kazanmayı hedefleyerek yeni adımlar atıyor. Nakit ihtiyacı duyan tüketiciler için 0 faizli kredi fırsatları büyük bir avantaj sunuyor. Peki, faizsiz kredi başvuru koşulları nelerdir?
Bankaların sıfır faizli kredi kampanyaları,tüketiciler için büyük fırsat oluşturuyor ve bu kampanyalar, özellikle yüksek faiz ödemek istemeyenler için ideal bir seçenek haline geliyor. Çünkü ihtiyaç kredisi faiz oranları, yüzde 3.79’dan başlayıp yüzde 6’ya kadar çıkabiliyor.
0 FAİZLİ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bankaların 50 bin liraya kadar sunduğu sıfır faizli krediler 6 aya kadar vadeli olurken, krediden faydalanmak isteyenlerde aranan ana şart ise yeni müşteri olunması olarak öne çıkıyor.