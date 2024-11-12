Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

Bankaların sıfır faizli kredi kampanyaları,tüketiciler için büyük fırsat oluşturuyor ve bu kampanyalar, özellikle yüksek faiz ödemek istemeyenler için ideal bir seçenek haline geliyor. Çünkü ihtiyaç kredisi faiz oranları, yüzde 3.79’dan başlayıp yüzde 6’ya kadar çıkabiliyor.