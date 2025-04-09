Bankalarda mevduat faiz oranları ne? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Mart ayının ortalarına kadar yüzde 47 seviyesinde seyreden mevduat faizi oranları, nisan ayının ikinci haftasında yüzde 49’a kadar yükseldi. Peki, en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları...
Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamak ve Türk Lirası'nı daha cazip hale getirmek amacıyla devreye aldığı yeni tedbirler, faiz oranlarını da etkiledi.
Mart ayının ortalarında en yüksek mevduat faizi yüzde 47 seviyesindeyken, bu oran nisan ayının ikinci haftasında yüzde 49'a kadar çıktı.
Peki 9 Nisan 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük (1 aylık) faiz getirisi ne kadar?