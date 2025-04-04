Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devreye alındı: İşte detaylar
Bankalar, 20 bin TL altı para çekme işlemleri için önemli bir karar aldı. Şubelerdeki yoğunluğu azaltmayı ve dijital bankacılığı teşvik etmeyi amaçlayan bankaların bu hamlesi özellikle emekliler ve teknolojiye uzak vatandaşları etkileyecek.
Türkiye'deki bankalar, 20 bin TL'nin altındaki nakit çekim işlemleri için yeni bir uygulamaya geçti. Karara göre, bu tutarın altındaki para çekme işlemleri artık yalnızca ATM'ler aracılığıyla yapılabilecek.
Bankaların bu adımı, şube veznelerinde oluşan yoğunluğu azaltmak amacıyla attığı belirtiliyor.
Sözcü’nün aktardığına göre, düzenleme en çok emekliler, ileri yaştaki bireyler ve dijital bankacılığa aşina olmayan vatandaşları etkileyebilir.