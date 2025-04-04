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  4. Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devreye alındı: İşte detaylar

Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devreye alındı: İşte detaylar

Bankalar, 20 bin TL altı para çekme işlemleri için önemli bir karar aldı. Şubelerdeki yoğunluğu azaltmayı ve dijital bankacılığı teşvik etmeyi amaçlayan bankaların bu hamlesi özellikle emekliler ve teknolojiye uzak vatandaşları etkileyecek.

Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devreye alındı: İşte detaylar - Sayfa 1

Türkiye'deki bankalar, 20 bin TL'nin altındaki nakit çekim işlemleri için yeni bir uygulamaya geçti. Karara göre, bu tutarın altındaki para çekme işlemleri artık yalnızca ATM'ler aracılığıyla yapılabilecek.

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Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devreye alındı: İşte detaylar - Sayfa 2

Bankaların bu adımı, şube veznelerinde oluşan yoğunluğu azaltmak amacıyla attığı belirtiliyor.

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Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devreye alındı: İşte detaylar - Sayfa 3

Sözcü’nün aktardığına göre, düzenleme en çok emekliler, ileri yaştaki bireyler ve dijital bankacılığa aşina olmayan vatandaşları etkileyebilir.

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Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devreye alındı: İşte detaylar - Sayfa 4

MİLYONLARCA EMEKLİ ETKİLENECEK

Üstelik, Türkiye'de en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL olduğu göz önüne alındığında, milyonlarca emeklinin bu uygulamadan doğrudan etkileneceği ifade ediliyor.

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