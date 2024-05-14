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Bankalardan çiftçilere özel kredi kampanyası

Bankalar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçilere yönelik sıfır faizli özel kampanya düzenledi. Peki, faizsiz, 6 ay vadeli, 10.000 TL tutarında çiftçi kredisi veren bankalar hangileri? Çiftçi kredisi almak için gerekli belgeler neler? İşte detaylar…

Bankalardan çiftçilere özel kredi kampanyası - Sayfa 1

QNB Finansbank

Kredi tutarı: 10.000

Toplam ödeme: 10.058 TL

Aylık taksit tutarı (6 ay): 1.667 TL

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Bankalardan çiftçilere özel kredi kampanyası - Sayfa 2

ON

Kredi tutarı: 10.000

Toplam ödeme: 10.000 TL

Aylık taksit tutarı (6 ay): 1.667 TL

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Bankalardan çiftçilere özel kredi kampanyası - Sayfa 3

enpara.com

Kredi tutarı: 10.000

Toplam ödeme: 10.000 TL

Aylık taksit tutarı (6 ay): 1.667 TL

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Bankalardan çiftçilere özel kredi kampanyası - Sayfa 4

CEPTETEB

Kredi tutarı: 10.000

Toplam ödeme: 10.000 TL

Aylık taksit tutarı (6 ay): 1.667 TL

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