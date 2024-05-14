Bankalardan çiftçilere özel kredi kampanyası
Bankalar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçilere yönelik sıfır faizli özel kampanya düzenledi. Peki, faizsiz, 6 ay vadeli, 10.000 TL tutarında çiftçi kredisi veren bankalar hangileri? Çiftçi kredisi almak için gerekli belgeler neler? İşte detaylar…
QNB Finansbank
Kredi tutarı: 10.000
Toplam ödeme: 10.058 TL
Aylık taksit tutarı (6 ay): 1.667 TL
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ON
Kredi tutarı: 10.000
Toplam ödeme: 10.000 TL
Aylık taksit tutarı (6 ay): 1.667 TL
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enpara.com
Kredi tutarı: 10.000
Toplam ödeme: 10.000 TL
Aylık taksit tutarı (6 ay): 1.667 TL
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CEPTETEB
Kredi tutarı: 10.000
Toplam ödeme: 10.000 TL
Aylık taksit tutarı (6 ay): 1.667 TL
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