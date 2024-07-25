Bankaların EFT oyunu! Kredi çekecekler aman dikkat
Bankaların konut kredisinde EFT oyunu başladı. Kredi kullanarak konut satın almak isteyen vatandaşlar bankaların EFT kurnazlığıyla karşılaşıyor.
Konut kredisinde EFT adı altında şimdi de yaklaşık 1 milyon liralık gönderim için 1000 TL ücret kesildiği anlaşıldı. Birçok vatandaş konuyla ilgili sosyal medya ve şikayet sitelerinde duruma tepki gösterdi.
Bankaların son olarak uygulamaya aldığı EFT ücreti vatandaşın canını sıkıyor. Kredi kullanarak konut satın almak isteyen vatandaşlar bankaların kapısını çaldığında masraf üstüne masrafla karşılaşıyor. Uyguladığı ücret ve aracılık ettiği sigorta bedellerinde de fahiş oranlarda artışa giden bankaların son oyunu pes dedirtti.
Deprem sigortası DASK ve damga vergisi gibi zorunlu olan masrafların haricinde bankalar diğer tüm alanlarda uyguladığı ücret ve aracılık ettiği sigorta bedellerinde de fahiş oranlarda artışa gitti.
Sabah'ın haberine göre bankalar kredi için kendilerine başvuran vatandaştan 7 farklı kalemde ücret talep ediyor. Konut sigortası ve hayat sigortası yaparken vatandaşın istediği sigorta şirketlerinden teklif alarak en uygun fiyatlı sigortayı tercih etme seçeneğini de elinden alan bankalar, son olarak EFT ücreti de kesmeye başladı.