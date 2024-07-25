Bankaların EFT oyunu! Kredi çekecekler aman dikkat

Sabah'ın haberine göre bankalar kredi için kendilerine başvuran vatandaştan 7 farklı kalemde ücret talep ediyor. Konut sigortası ve hayat sigortası yaparken vatandaşın istediği sigorta şirketlerinden teklif alarak en uygun fiyatlı sigortayı tercih etme seçeneğini de elinden alan bankalar, son olarak EFT ücreti de kesmeye başladı.