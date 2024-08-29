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  4. Bankaların faiz oranları güncellendi: İşte 1 milyon TL’nin net getirisi

Bankaların faiz oranları güncellendi: İşte 1 milyon TL’nin net getirisi

Mevduat faizi, yatırımcılar için güvenli ve düşük riskli bir yatırım aracı olarak önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan mevduat faizlerinin sunduğu güvenli ve tatmin edici kazanç, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu?

Bankaların faiz oranları güncellendi: İşte 1 milyon TL’nin net getirisi - Sayfa 1

Parasını banka mevduatında değerlendirmek isteyenler, güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Özellikle enflasyonun üzerinde getiri sağlaması, mevduat faizlerinin yatırımcılar için cazip hale gelmesine neden oldu.

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Bankaların faiz oranları güncellendi: İşte 1 milyon TL’nin net getirisi - Sayfa 2

1 milyon liranın 32 günlük faizleri bankalara göre şöyle sıralandı:

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Bankaların faiz oranları güncellendi: İşte 1 milyon TL’nin net getirisi - Sayfa 3

VAKIFBANK

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL

Net Kazanç: 38.010,93 TL

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Bankaların faiz oranları güncellendi: İşte 1 milyon TL’nin net getirisi - Sayfa 4

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL

Net Kazanç: 38.010,93 TL

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