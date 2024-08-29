Bankaların faiz oranları güncellendi: İşte 1 milyon TL’nin net getirisi
Mevduat faizi, yatırımcılar için güvenli ve düşük riskli bir yatırım aracı olarak önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan mevduat faizlerinin sunduğu güvenli ve tatmin edici kazanç, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu?
Parasını banka mevduatında değerlendirmek isteyenler, güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Özellikle enflasyonun üzerinde getiri sağlaması, mevduat faizlerinin yatırımcılar için cazip hale gelmesine neden oldu.
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1 milyon liranın 32 günlük faizleri bankalara göre şöyle sıralandı:
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VAKIFBANK
Faiz oranı: Yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL
Net Kazanç: 38.010,93 TL
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AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL
Net Kazanç: 38.010,93 TL
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