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  4. Bankaların faiz oranları! İşte 1 milyon liranın 32 günlük getirisi

Bankaların faiz oranları! İşte 1 milyon liranın 32 günlük getirisi

TCMB'nin son açıkladığı verilere göre; TL mevduat faizi iki haftada 6 puandan fazla düştü. En yüksek mevduat faizi veren bankayı merak edenler için, 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları...

Bankaların faiz oranları! İşte 1 milyon liranın 32 günlük getirisi - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) , haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. TL mevduat faizinde gerileme hızlanırken Önceki hafta yüzde 63,7'ye gerileyen 1-3 aylık mevduat faizleri 2 puanlık düşüşle yüzde 61,8 olarak kaydedildi. TCMB, TL mevduatı destekleyici, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar atmıştı

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Bankaların faiz oranları! İşte 1 milyon liranın 32 günlük getirisi - Sayfa 2

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) , haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. TL mevduat faizinde gerileme hızlanırken Önceki hafta yüzde 63,7'ye gerileyen 1-3 aylık mevduat faizleri 2 puanlık düşüşle yüzde 61,8 olarak kaydedildi. TCMB, TL mevduatı destekleyici, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar atmıştı.

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Bankaların faiz oranları! İşte 1 milyon liranın 32 günlük getirisi - Sayfa 3

Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? Haberglobal'in haberine göre son oranlara göre 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte güncel mevduat faizi oranları.

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Bankaların faiz oranları! İşte 1 milyon liranın 32 günlük getirisi - Sayfa 4

Garanti BBVA 

Faiz oranı: Yüzde 50

Net getiri: 40.547,95 TL

Vade sonu ödeme: 1.040.547,95 TL

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