Bankaların faiz oranları! İşte 1 milyon liranın 32 günlük getirisi
TCMB'nin son açıkladığı verilere göre; TL mevduat faizi iki haftada 6 puandan fazla düştü. En yüksek mevduat faizi veren bankayı merak edenler için, 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) , haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. TL mevduat faizinde gerileme hızlanırken Önceki hafta yüzde 63,7'ye gerileyen 1-3 aylık mevduat faizleri 2 puanlık düşüşle yüzde 61,8 olarak kaydedildi. TCMB, TL mevduatı destekleyici, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar atmıştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) , haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. TL mevduat faizinde gerileme hızlanırken Önceki hafta yüzde 63,7'ye gerileyen 1-3 aylık mevduat faizleri 2 puanlık düşüşle yüzde 61,8 olarak kaydedildi. TCMB, TL mevduatı destekleyici, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar atmıştı.
Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? Haberglobal'in haberine göre son oranlara göre 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte güncel mevduat faizi oranları.
Garanti BBVA
Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 40.547,95 TL
Vade sonu ödeme: 1.040.547,95 TL