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  4. Bankaların faiz oranları yüzde 50 seviyelerine ulaştı! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu

Bankaların faiz oranları yüzde 50 seviyelerine ulaştı! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu

6 Mayıs 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk lirasını güçlendirmeye yönelik adımları sonrası bankalar arasında faiz yarışı hız kazandı. Pek çok banka, yüzde 50'ye varan oranlarla mevduat sahiplerine cazip getiriler sunarken, 7 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi de netleşti. İşte detaylar...

Bankaların faiz oranları yüzde 50 seviyelerine ulaştı! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dövizden Türk lirasına geçişi hızlandırmaya yönelik adımlarının ardından, bankalarda TL mevduat faiz oranları yükselişe geçti. Zorunlu karşılık oranlarının artırılması ve TL payı hedeflerinin sıkılaştırılmasıyla birlikte, pek çok bankada mevduat faizleri yüzde 50 seviyelerine ulaştı.

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Bankaların faiz oranları yüzde 50 seviyelerine ulaştı! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Sayfa 2

6 Mayıs itibarıyla 7 milyon TL'nin 1 aylık (32) günlük faiz getirisi banka banka şu şekilde;

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Bankaların faiz oranları yüzde 50 seviyelerine ulaştı! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Sayfa 3

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 33

Vade Sonu Tutar 7.172.142 TL

Net Kazanç 172.142 TL

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Bankaların faiz oranları yüzde 50 seviyelerine ulaştı! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Sayfa 4

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5

Vade Sonu Tutar 7.206.049 TL

Net Kazanç 206.049 TL

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