Bankaların faiz oranları yüzde 50 seviyelerine ulaştı! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu
6 Mayıs 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk lirasını güçlendirmeye yönelik adımları sonrası bankalar arasında faiz yarışı hız kazandı. Pek çok banka, yüzde 50'ye varan oranlarla mevduat sahiplerine cazip getiriler sunarken, 7 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi de netleşti. İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dövizden Türk lirasına geçişi hızlandırmaya yönelik adımlarının ardından, bankalarda TL mevduat faiz oranları yükselişe geçti. Zorunlu karşılık oranlarının artırılması ve TL payı hedeflerinin sıkılaştırılmasıyla birlikte, pek çok bankada mevduat faizleri yüzde 50 seviyelerine ulaştı.
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