Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 1 milyon TL ve 3 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu
Bankalar, TCMB’nin yüzde 39,5’lik politika faizine rağmen TL mevduatı artırmak için yüzde 46’ya varan yüksek faizler sunmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın Aralık ayındaki faiz kararı öncesinde, bankalar harekete geçti ve mevduat faiz oranları güncellendi. Peki 1 milyon TL ve 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi hangi bankada ne kadar oldu? İşte detaylar..
Ekim ayı enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesi, Merkez Bankası’nın Aralık ayında faiz indirimine gitme olasılığını güçlendirdi. Bu beklenti, bankaların mevduat faiz oranlarına düşüş olarak yansıdı.
2025’in ilk 11 ayında mevduat yatırımcıları, yaklaşık %35 nominal getiri elde ederek yıllık enflasyonun üzerinde kazanç sağladı ve birikimlerini reel olarak korumayı başardı. Riskten kaçınan mevduat sahiplerinin gözleri ise Aralık ayının ilk haftasında açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
1 Aralık 2025 itibarıyla 1 milyon TL’nin 1 aylık (32 günlük) net getirisi bankalara göre şu şekilde oluştu: