Bankaların faiz yarışı sürüyor! Yüksek getiri sağlayacak mevduat kazanç tablosu güncellendi
Mevduat hesaplarında faiz yarışı devam ediyor. Faizlerin yılbaşından sonra düşeceği beklentilerinin artmasına rağmen risksiz getiri avantajı sunan vadeli mevduatlar ilgi hala yüksek. Bankalarda ortalama faiz oranı yüzde 45-50 bandına yerleşse de halen yüzde 54’lere varan fırsatları yakalamak mümkün. İşte yüksek getiri sağlayacak mevduat kazanç tablosu…
Faizlerde yılbaşından sonra düşüş beklentisi mevduatların cazibesini kaybettirdi. Ancak risksiz getiri avantajı sunan vadeli mevduatların hala yüksek oluşu yatırım tercihlerinde yine öne çıkmasını sağlıyor.
Yeni müşterilere özel faiz oranları avantaj sunuyor
Merkez Bankası’nın 4 Ekim haftasına ilişkin verilerine göre 1-3 ay vadede yıllık bileşik ortalama mevduat faizi yüzde 59.74 seviyesinde. Bazı bankalarda yüzde 45-46 faizler uygulanırken bazı bankalarda özelliklede şubesiz dijital bankalarda bu oranlar ‘yeni müşteriye özel’ yüzde 53-54 seviyelerine kadar çıkabiliyor.
Politika faizinde yakın vadede bir indirim beklenmese de tahminler ‘ocak-şubat’ aylarına ertelendi. Dolayısıyla mevduattan yüksek getiri için halen fırsat var.
Farklı bankalardan avantajları kollayın
Yüksek getiri parasını mevduatlarda değerlendirmek isteyenlerin tam anlamıyla faiz avcısı olması gerekiyor. Aynı banka ile çalışmak, vade bitiminde faizleri takip etmemek fırsatları kaçırmanıza neden olabilir. Diğer bankaların faiz oranlarını takip etmek getiriyi de artırabilir.