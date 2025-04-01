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Bankaların faizsiz kredi yarışı kızıştı: Hangi banka, ne kadar kredi veriyor?

Müşteri kazanmak için yarışa giren bankalar, faizsiz kredide musluğu açtı... Acil nakit ihtiyacı olanlar tarafından yoğun ilgi gören faizsiz kredide rakam 75 bin TL'ye kadar çıkıyor. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte detaylar...

Bankaların faizsiz kredi yarışı kızıştı: Hangi banka, ne kadar kredi veriyor? - Sayfa 1

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların yolunu tutuyor. Ancak ihtiyaç kredisinde faizin yüksek olması nedeniyle birçok kişi kredi kullanmak istemiyor. Bankalar ise müşteri kazanmak için faizsiz kredi yarışını sürdürüyor.

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Bankaların faizsiz kredi yarışı kızıştı: Hangi banka, ne kadar kredi veriyor? - Sayfa 2

75 BİN TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ 

Vatandaşlar için fırsat olarak görünen faizsiz krediler ise banka banka değişiklik gösteriyor. Bankaların faizsiz kredi tutarı ise 45 bin TL ile 75 bin TL arasında değişiyor.

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Bankaların faizsiz kredi yarışı kızıştı: Hangi banka, ne kadar kredi veriyor? - Sayfa 3

BANKALARIN FAİZSİZ KREDİLERİ

Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

İşte banka banka son durum...

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Bankaların faizsiz kredi yarışı kızıştı: Hangi banka, ne kadar kredi veriyor? - Sayfa 4

Denizbank: 45 bin TL (20 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL nakit avans)

En Para: 50 bin TL (Tamamı faizsiz kredi olarak sunuluyor)

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