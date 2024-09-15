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  4. Bankaların mevduat faiz oranları değişti: Peki 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Bankaların mevduat faiz oranları değişti: Peki 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Bankaların mevduat faiz oranları ve bunların yatırımcılara sağlayacağı getiriler vatandaşlar tarafından merak edilip inceleniyor. 1-3 ay vadeli TL mevduat faizi ortalama yüzde 59,3'e geriledi. Buna göre 12 ay vadeli 200 bin TL’nin faiz oranı ve toplam geri ödemesi ne kadar oldu?

Bankaların mevduat faiz oranları değişti: Peki 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka verilerini açıkladı. 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi yüzde 59,3'e düşüş gösterdi.

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Bankaların mevduat faiz oranları değişti: Peki 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 2

Finansman arayışındaki vatandaşlar uygun faiz oranlı kredi seçeneklerini takip ederken, bankaların sunduğu faiz oranları da yakından izleniyor. Buna göre, 12 ay vadeli 200 bin TL kredi için faiz oranı ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar oldu?

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Bankaların mevduat faiz oranları değişti: Peki 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 3

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı

%4,55
Aylık Taksit

23.744,37 TL
Toplam Ödeme

286.082,44 TL

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Bankaların mevduat faiz oranları değişti: Peki 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 4

AKBANK

Faiz Oranı

%4,68
Aylık Taksit

23.965,39 TL
Toplam Ödeme

288.734,68 TL

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