Bankaların mevduat faiz oranları değişti: Peki 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Bankaların mevduat faiz oranları ve bunların yatırımcılara sağlayacağı getiriler vatandaşlar tarafından merak edilip inceleniyor. 1-3 ay vadeli TL mevduat faizi ortalama yüzde 59,3'e geriledi. Buna göre 12 ay vadeli 200 bin TL’nin faiz oranı ve toplam geri ödemesi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka verilerini açıkladı. 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi yüzde 59,3'e düşüş gösterdi.
Finansman arayışındaki vatandaşlar uygun faiz oranlı kredi seçeneklerini takip ederken, bankaların sunduğu faiz oranları da yakından izleniyor. Buna göre, 12 ay vadeli 200 bin TL kredi için faiz oranı ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar oldu?
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı
%4,55
Aylık Taksit
23.744,37 TL
Toplam Ödeme
286.082,44 TL
AKBANK
Faiz Oranı
%4,68
Aylık Taksit
23.965,39 TL
Toplam Ödeme
288.734,68 TL