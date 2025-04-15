Bankaların mevduat faiz oranları yeniden yükseldi: İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi
Son üç haftada mevduat faizlerinde yaşanan yukarı yönlü hareketlilik, Türk Lirası'na olan ilgiyi artırdı. Bankaların sunduğu faiz oranları belirgin şekilde yükselirken, oranların yeniden yüzde 49 seviyesine ulaşmasıyla birlikte 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi de dikkat çekici biçimde arttı.
Son üç haftada mevduat faizlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Mart ayı ortasında yüzde 47 seviyelerine kadar gerileyen faiz oranları, bu hafta yüzde 49'a yükselerek öne çıktı.
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Bu artışın ardından, en yüksek mevduat faizi sunan bankalar da netleşti. 15 Nisan 2025 itibarıyla, 1 milyon TL'nin 32 günlük (1 aylık) vadeyle sağlayacağı faiz getirisi şöyle oldu:
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