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  4. Bankaların mevduat faiz oranları yeniden yükseldi: İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi

Bankaların mevduat faiz oranları yeniden yükseldi: İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi

Son üç haftada mevduat faizlerinde yaşanan yukarı yönlü hareketlilik, Türk Lirası'na olan ilgiyi artırdı. Bankaların sunduğu faiz oranları belirgin şekilde yükselirken, oranların yeniden yüzde 49 seviyesine ulaşmasıyla birlikte 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi de dikkat çekici biçimde arttı.

Bankaların mevduat faiz oranları yeniden yükseldi: İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi - Sayfa 1

Son üç haftada mevduat faizlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Mart ayı ortasında yüzde 47 seviyelerine kadar gerileyen faiz oranları, bu hafta yüzde 49'a yükselerek öne çıktı.

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Bankaların mevduat faiz oranları yeniden yükseldi: İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi - Sayfa 2

Bu artışın ardından, en yüksek mevduat faizi sunan bankalar da netleşti. 15 Nisan 2025 itibarıyla, 1 milyon TL'nin 32 günlük (1 aylık) vadeyle sağlayacağı faiz getirisi şöyle oldu:

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Bankaların mevduat faiz oranları yeniden yükseldi: İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi - Sayfa 3

ZİRAAT BAKASI

Faiz Oranı % 32
Vade Sonu Tutar 1.023.847 TL
Net Kazanç 23.847 TL

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Bankaların mevduat faiz oranları yeniden yükseldi: İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi - Sayfa 4

HALKBANK

Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 1.029.808 TL
Net Kazanç 29.808 TL

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