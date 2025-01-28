Bankaların mevduat faiz oranlarında son durum ne? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi...
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncelliyor. Mevduat faiz oranları yüzde 50'nin altına düşerek yeni bir seviyeye geldi. Peki 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte detaylar...
Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası, politika faizini yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi. Bu kararın ardından bankaların uyguladığı faiz oranları da değişti.
Faiz kararı öncesinde bazı bankalar, mevduat sahiplerine yüzde 50'nin üzerinde faiz oranları sunuyordu. Ancak yeni haftayla birlikte bu oranlar yüzde 45-48 arasına geriledi. Bu düşüş, kısa vadeli mevduatlarda yaklaşık 2,5 puan, 6 aylık vadeli mevduatlarda ise 10 puan civarında bir azalma anlamına geliyor.
Peki 750 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte detaylar...