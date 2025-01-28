Bankaların mevduat faiz oranlarında son durum ne? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi...

Faiz kararı öncesinde bazı bankalar, mevduat sahiplerine yüzde 50'nin üzerinde faiz oranları sunuyordu. Ancak yeni haftayla birlikte bu oranlar yüzde 45-48 arasına geriledi. Bu düşüş, kısa vadeli mevduatlarda yaklaşık 2,5 puan, 6 aylık vadeli mevduatlarda ise 10 puan civarında bir azalma anlamına geliyor.