Bankaların mevduat faizi yarışı hız kazandı: 4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu?
Mevduat faiz oranlarındaki yükseliş yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle yüksek tutarda birikimi olanlar, bankaların sunduğu faiz oranlarını yakından takip ediyor. Peki, güncel mevduat faiz oranlarıyla 4 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte, 2025 güncel faiz oranlarına göre 4 milyon TL'nin aylık kazancı ve detaylar...
Piyasaların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Bu kritik karar öncesi, bankaların mevduat faiz oranlarında artış dikkat çekiyor.
Mevduat faizlerindeki yükseliş, yatırımcılar için vadeli hesapları yeniden cazip hale getirirken, "Aylık mevduat faizi ne kadar kazandırıyor?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor.