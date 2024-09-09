Bankaların mevduat faizi yarışı kızıştı! 1 milyon liranın getirisi rekor seviyeye ulaştı
TCMB'nin geçtiğimiz hafta uygulamaya koyduğu ek sıkılaşma önlemleri ve gecelik faizlerin %53'e yaklaşmasıyla bankalar da mevduat faizlerini artırdı. 9 bankada TL mevduat faiz oranları %50’nin üzerine çıktı.
TCMB'nin sıkı para politikası sürerken, politika faizi %50 seviyesinde sabit tutuluyor.
Fakat ağustos ayında piyasada TL likidite bolluğu sebebiyle aktarım mekanizması tam olarak çalışmamış, TL mevduat faizleri %50’nin altına yerleşmeye başlamıştı. Alınan yeni tedbirlerle birlikte mevduat faizlerinde yeniden dikkat çeken yükseliş yaşanıyor.
9 BANKA %50’NİN ÜZERİNDE
Ağustos ayı genelinde ve eylülün ilk haftasında TL mevduata %50’nin üzerinde faiz uygulayan banka sayısı 3-4 iken, 9 Eylül haftasında bu sayının 9’a kadar yükseldiği görüldü. Yine geçen ay ortalama mevduat faizi %45’e kadar gerilerken, son güncellemelerin ardından yüzde 48-49 bandına yükseldi.
Mevduat faizinde yüzde 50’nin üzerine çıkan bankalar ve uygulanan faiz oranları şu şekilde: