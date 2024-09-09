Bankaların mevduat faizi yarışı kızıştı! 1 milyon liranın getirisi rekor seviyeye ulaştı

9 BANKA %50’NİN ÜZERİNDE

Ağustos ayı genelinde ve eylülün ilk haftasında TL mevduata %50’nin üzerinde faiz uygulayan banka sayısı 3-4 iken, 9 Eylül haftasında bu sayının 9’a kadar yükseldiği görüldü. Yine geçen ay ortalama mevduat faizi %45’e kadar gerilerken, son güncellemelerin ardından yüzde 48-49 bandına yükseldi.