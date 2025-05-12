Bankaların promosyon rekabeti kızıştı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel rakamlar
Milyonlarca emeklinin maaşının artacak olması, emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek isteyen bankaların promosyon rekabetini de kızıştırdı. Bankalar emekli vatandaşları çekebilmek için verilen promosyonda rakamı yükseltti. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...
Bu yılın başında yüzde 15.75 oranında zam alan ve en düşük aylığın da 14 bin 469 liraya çıkarıldığı emekliler, temmuzda yapılacak ara zammı beklerken, bankaların promosyon rekabetinde çıta, ek ödemelerle 30 bin liraya kadar yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre bu yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 13.36 oldu. Dört aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.36 artış oluşurken, geriye sadece iki veri kaldı.
Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Mayıs ve haziran ayı enflasyon beklentileri dikkate alındığında, emeklilere temmuzda yüzde 16-17 aralığında zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
BANKALARIN REKABETİ KIZIŞTI
Milyonlarca emeklinin maaşının artacak olması, emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek isteyen bankaların promosyon rekabetini de kızıştırdı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için promosyon miktarları 12 bin TL'den başlayıp 27 bin TL'ye kadar yükseldi.
Emekli maaş ödemelerini bünyelerine almak isteyen bankalar arasında temmuz ayındaki maaş zammı öncesinde rekabet hızlanırken, güncellenen yeni kampanyaların ardından ek ödemelerle birlikte en yüksek tutar 27 bin liraya çıktı.