Bankaların promosyon rekabeti kızıştı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel rakamlar

Bu yılın başında yüzde 15.75 oranında zam alan ve en düşük aylığın da 14 bin 469 liraya çıkarıldığı emekliler, temmuzda yapılacak ara zammı beklerken, bankaların promosyon rekabetinde çıta, ek ödemelerle 30 bin liraya kadar yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre bu yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 13.36 oldu. Dört aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.36 artış oluşurken, geriye sadece iki veri kaldı.