Bankaların promosyon yarışı kızıştı: Emeklilere uyarı geldi: 'Acele etmeyin'
Bazı bankalar eylül ayı itibarıyla promosyon tutarlarında güncellemeye gitti. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş canlı yayında emekli promosyonları ile ilgili tüm detayları anlattı. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...
Bazı bankalar promosyon tutarlarında güncellemeye gitti. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş canlı yayında emekli promosyonları ile ilgili detayları şöyle anlattı:
DAHA ÖNCE ANLAŞMA YAPAN NE YAPACAK?
"En yüksek tutar 24 bin liraya ulaştı. 13 banka da emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. Daha önce bir promosyon anlaşmasına imza atmış bir emekli de bu haktan yararlanabilir mi? diye soruluyor. Genel olarak 3 yıllık taahhüt veriyorsunuz.
Bunun karşılığında banka promosyon veriyor. Sosyal güvenlik kurumunun bütün bankalarla zaten protokolü var. Bir emekli vatandaşımız 3 yıllık taahhüt vaadinde bulunmuş olsa bile bu herhangi bir sorun teşkil etmiyor.
İstediği zaman mevcut bankadaki hesabını başka bir bankaya yani daha yüksek promosyon veren bankaya taşıyabiliyor. Bunun önünde herhangi bir ceza idari para ziyasetmeye müeyyide yoktur.