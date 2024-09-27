Bankaların promosyon yarışı kızıştı: Emeklilere uyarı geldi: 'Acele etmeyin'

DAHA ÖNCE ANLAŞMA YAPAN NE YAPACAK?

"En yüksek tutar 24 bin liraya ulaştı. 13 banka da emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. Daha önce bir promosyon anlaşmasına imza atmış bir emekli de bu haktan yararlanabilir mi? diye soruluyor. Genel olarak 3 yıllık taahhüt veriyorsunuz.