Barınma krizi büyüyor... Kiralar yükseldi, evler yurda döndü
Hızla yükselen kiraların etkisiyle paylaşımlı odalara talep arttı. Bu yolla daha çok gelir elde etmeyi hedefleyen kimi ev sahipleri artık aile değil, bekar kiracı peşinde. Ranza doldurulan odalara 10 kişiye kadar kiracı kabul edilirken, ilanlara eklenen fotoğraflar evlerin yurda dönüştüğünü gösteriyor. Üstelik sadece öğrenciler değil, tek yaşayanlar da barınma ihtiyacını böyle karşılıyor. Uzmanlara göre vergi ve güvenlik sorunu oluşturan bu tip kiralamalar için düzenlemeye ihtiyaç var.
Hızla artan kiralar nedeniyle barınma sorunu büyümeye devam ediyor. Tek başına kira ödeyemeyecek durumda olanlar geçmişte ortak ev kiralarken artık odalar da paylaşılıyor.
Geçen yıl dikkatleri çeken kiralık ranza ilanları bu yıl daha da fazla. Tek yaşayanlar, öğrenciler kira avantajı nedeniyle bu evleri tercih ederken, ev sahipleri de daha fazla gelir elde etmek için adeta bir işletme gibi kiralama yapıyor.
Aynı odada 10 kişi
Emlak ilan siteleri incelendiğinde ilanların çoğunlukla ev sahipleri tarafından verildiği görülüyor. Her bir odaya birkaç ranza koyan ev sahipleri faturalar dahil rakam belirtiyor. Bayrampaşa’daki paylaşımlı oda ilanı için aradığımızda 6 ya da 10 kişilik odalarda kiranın kişi başı 2 bin 500 lira olduğu belirtiliyor.
Güngören’deki bir ilanda ev sahibi aynı evde yaşadığını, kullanmadığı odayı iki kişiye kiralayacağını belirtirken, kişi başı 8 bin lira talep ediyor. Esenyurt’taki başka bir ilanda, ev sahibi kendisinin evde yaşamadığını, iki ve dört kişilik oda seçenekleri olduğunu, kişi başı 5 bin lira kira istediğini dile getiriyor.