Başabaş analizi nedir? Başabaş analizinin kullanım alanları
Başabaş analizi, işletmelerin stratejik kararlarını etkileyen önemli bir finansal araçtır. Başabaş analizinin amacı, işletmenin başabaş olduğu faaliyet noktasının saptanmasıdır. Maliyet-hacim-kar analizi olarak da adlandırılan başabaş analizi, önemli finansal araçlardan biridir. Peki, başabaş analizinin varsayımları ve kullanım alanları nelerdir? İşte başabaş analizine dair detaylar…
Başabaş analizi, finans uzmanının kısa vadeli planlamaları için uygun bir tekniktir. Bunun nedeni, uzun vadede satış fiyatı, giderler, verimlilik gibi parametreler değişken olduğundan, başabaş analizi kısa vadeli değerlendirmelerde kullanılan bir araç olmasıdır.
İşletme faaliyetlerine ilişkin giderlerin sabit ve değişken giderler şeklinde ayrılabilmesi halinde başabaş analizinin uygulanabilmesi mümkündür. Sabit giderler, üretim ve satış hacmindeki farklılaşmalardan etkilenmeyen giderlerdir. Amortisman giderleri, kira giderleri, vergiler ve faiz giderleri gibi giderler bu grup giderlere örnek olarak verilebilir.
Değişken giderler, üretim ve satış hacmine bağlı olarak değişen giderlerdir. Değişken giderler üretim ve satış hacmine bağlı olarak artar ya da azalır. Hiç üretim yapılmadığında değişken giderler sıfır seviyesindedir.
Başabaş analizinin varsayımları
Başabaş analizinin dayandığı varsayımlar şunlardır:
Değişkenler arasındaki ilişki kısa dönemlidir.
Değişken giderler belirli bir süre üretim miktarı ile orantılı olarak değişir. Yani birim başına değişken gider sabit kalmaktadır. Buna karşılık birim başına sabit giderler ise değişkendir.
Birim satış fiyatı, kabul edilen dönem içinde değişmemektedir.
Analizi kapsayan dönem için belirlenen faaliyet hacmi değişmemektedir.
Üretilen miktarın tamamı satılmaktadır.
İlgili dönemde girdi maliyetlerinde bir değişme söz konusu değildir.
Analizin yapıldığı dönem içinde üretim faktörlerinin verimliliği değişmemektedir.