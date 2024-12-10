Basılı harç dönemi bitiyor: 2025'te harç pulu nasıl alınacak? Önceden alınanlar geçerli olacak mı?
Gelir İdaresi Başkanlığı, çevre dostu uygulamalar ve dijitalleşme hedefleri doğrultusunda önemli bir düzenlemeye daha imza attı. 2024 itibarıyla basılı harç pulları tamamen kaldırılacak ve yolcular harç işlemlerini dijital platformlar üzerinden gerçekleştirecek. Peki, bu yeni uygulama ne zaman yürürlüğe girecek ve mevcut basılı harç pullarının durumu ne olacak? İşte merak edilen ayrıntılar...
Yurt dışı çıkışlarında kullanılan basılı harç pulları, dijitalleşme ve çevreye duyarlı uygulamalar kapsamında tarihe karışıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın aldığı bu kararla, yeni yıldan itibaren harç pulları yalnızca dijital ortamda temin edilebilecek.
YURT DIŞI BASILI HARÇ UYGULAMASI SONA ERİYOR
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) hazırladığı taslakla birlikte yurt dışı çıkışlarda alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona eriyor.