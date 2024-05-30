Bayrak formasyonu nedir? Nasıl yorumlanır?
Bayrak formasyonu ya da diğer adıyla flag formasyonu, kısa vadeli görünümde ortaya çıkan ve trendin devamına işaret eden bir grafik oluşumudur. Peki, bayrak formasyonu nasıl yorumlanır? İşte detaylar…
Bayrak formasyonu nedir?
Teknik analizde fiyatın sert hareketlerinin ardından kısa vadeli konsolidasyon döneminde dip ve tepelerin paralel bir görünüm içinde kanal oluşturmasına "bayrak formasyonu" denir.
Sert hareketlerin gerçekleştiği süreç, formasyonun direk olarak görünüm veren kısmını oluştururken zamanla konsalidasyon sürecinde gözlemlenen hacimdeki azalma ile bayrak şekli oluşur. Trendin devam edeceğini gösteren formasyonlardan biri olan bayrak formasyonu, genelde yükselen bir trendin ortasında veya sonunda görülür. Yatay fiyat hareketi olarak tanımlanan konsolidasyon döneminden sonra trendin ana yönüne devam edeceğinin sinyallerini verir.
Bayrak formasyonu nasıl yorumlanır?
Bayrak formasyonunu doğru bir şekilde yorumlamanın temel adımları şöyledir:
Analize mevcut trendin belirlenmesiyle başlamak gerekir. Bayrak formasyonu genellikle bir önceki trendin devamını işaret eder. Bu nedenle formasyon öncesindeki trendin yönü tespit edilmelidir.
Bayrak formasyonunun başarılı yorumlanabilmesi için bayrak direği ve bayrağın boyutu ölçülmelidir. Ölçüm, kırılma sonrasında olası hedef seviyelerin belirlenmesine yardımcı olabilir.
Formasyon sırasında işlem hacminin nasıl değiştiği önemlidir. Genellikle formasyon sırasında işlem hacmi düşer, ancak kırılma anında artabilir.
Formasyon tamamlandığında çoğunlukla mevcut trendin devam edip etmeyeceği konusunda sinyal veren bir kırılma yaşanır. Boğa bayrağı durumunda yukarı yönlü kırılma beklenirken ayı bayrağı durumunda aşağı yönlü kırılma yaşanacağı düşünülür.
Formasyonun verdiği sinyalleri doğrulamak için diğer teknik analiz göstergeleriyle birleştirilmesi önemlidir. RSI, MACD gibi göstergelerle formasyon desteklenebilir.