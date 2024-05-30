Bayrak formasyonu nedir? Nasıl yorumlanır?

Sert hareketlerin gerçekleştiği süreç, formasyonun direk olarak görünüm veren kısmını oluştururken zamanla konsalidasyon sürecinde gözlemlenen hacimdeki azalma ile bayrak şekli oluşur. Trendin devam edeceğini gösteren formasyonlardan biri olan bayrak formasyonu, genelde yükselen bir trendin ortasında veya sonunda görülür. Yatay fiyat hareketi olarak tanımlanan konsolidasyon döneminden sonra trendin ana yönüne devam edeceğinin sinyallerini verir.