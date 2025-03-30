Bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu, zam Resmi Gazete'de: Emeklinin 1.000 TL'lik farkı ne zaman yatacak?
3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılan emekli ikramiyesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki 1.000 liralık farkı ne zaman hesaplara yatacak? Emeklilerin 1.000 liralık ikramiye farklarının yatırılması için gözler SGK'ya çevrildi.
Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmış, ancak düzenleme bayrama yetişmemişti.
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Milyonlarca emekli 1.000 liralık farkın ne zaman yatacağını merak ederken, konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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