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  4. Bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu, zam Resmi Gazete'de: Emeklinin 1.000 TL'lik farkı ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu, zam Resmi Gazete'de: Emeklinin 1.000 TL'lik farkı ne zaman yatacak?

3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılan emekli ikramiyesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki 1.000 liralık farkı ne zaman hesaplara yatacak? Emeklilerin 1.000 liralık ikramiye farklarının yatırılması için gözler SGK'ya çevrildi.

Bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu, zam Resmi Gazete'de: Emeklinin 1.000 TL'lik farkı ne zaman yatacak? - Sayfa 1

Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmış, ancak düzenleme bayrama yetişmemişti.

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Bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu, zam Resmi Gazete'de: Emeklinin 1.000 TL'lik farkı ne zaman yatacak? - Sayfa 2

Bu nedenle emeklilerin bayram ikramiyesi zamsız yani 3 bin TL olarak hesaplara yatırılmıştı.

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Bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu, zam Resmi Gazete'de: Emeklinin 1.000 TL'lik farkı ne zaman yatacak? - Sayfa 3

Milyonlarca emekli 1.000 liralık farkın ne zaman yatacağını merak ederken, konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu, zam Resmi Gazete'de: Emeklinin 1.000 TL'lik farkı ne zaman yatacak? - Sayfa 4

ZAM RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Emekli ikramiyesini 4 bin liraya çıkaran düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece karar yürürlüğe girdi.

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