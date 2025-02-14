Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emeklinin talebi belli oldu...

BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞMA YAPACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız. Şu an rakam söylemek için erken" dedi.