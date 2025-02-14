Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emeklinin talebi belli oldu...
Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zammı bekliyor. 3 bin lira olan ikramiyelerin 4 ila 5 bin lira arasında bir rakama çıkarılması beklenirken, emeklilerden de konuyla ilgili dikkat çeken bir talep geldi...
2025'in ilk yarısı için yüzde 15,75 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı da aynı oranda artırıldı. Böylece en düşük maaş 12.500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Maaş zammının ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.
BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞMA YAPACAĞIZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız. Şu an rakam söylemek için erken" dedi.
4 İLA 5 BİN LİRA ARASINDA BİR RAKAM KONUŞULUYOR
2024'te yüzde 50 zamla ikramiyeler 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmişti. Emekli ikramiyeleriyle ilgili şu anda masada farklı seçenekler bulunuyor.