Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte zamlı ikramiyede masadaki 3 formül

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

Bayram ikramiyeleri SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de veriliyor. Belirlenen ikramiye maaşı kaç lira olursa olsun tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Dul yetim maaşı ve iş göremezlik ödeneği alanlar için hisse oranları dikkate alınıyor.