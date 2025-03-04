Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte zamlı ikramiyede masadaki 3 formül
Mart ayı ile birlikte milyonlarca emekli için ikramiye süreci başladı. Bu ayın sonunda Ramazan Bayramı öncesi ikramiyeler hesaplara yatacak. Peki ikramiyeye zam yapılacak mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte zamlı ikramiye için 3 farklı formül...
Milyonlarca emekli ve diğer hak sahipleri için 2025 yılının ilk ikramiye ödeme süreci başladı. Her yıl dini bayramlar öncesi ödenen ikramiyelerin ilki bu ayın sonunda Ramazan bayramı öncesi emeklilerin hesaplarına yatacak.
Bu yıl ikramiyenin arttırılabileceği, bunun için de önümüzdeki iki hafta içinde yasal düzenlemenin yapılabileceği kulislerde konuşuluyor.
Peki zam yapılırsa ikramiye ne kadar olacak? Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre emekli ikramiyesi için masada 3 formül var.
BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?
Bayram ikramiyeleri SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de veriliyor. Belirlenen ikramiye maaşı kaç lira olursa olsun tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Dul yetim maaşı ve iş göremezlik ödeneği alanlar için hisse oranları dikkate alınıyor.