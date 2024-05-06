Bayram ikramiyesinde dul ve yetim aylığı detayına dikkat!
Bayram ikramiyesi, emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlara da veriliyor. Ancak, emeklilere ve dul ile yetim aylığı alanlara ödenen ikramiye miktarı farklı. Emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar, malulen emekliler yılda 2 kez bayram ikramiyesi alıyorlar. Haziran itibarıyla SGK'dan gelir ve aylık almaya hak kazanan ve talep eden kişiler Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesi alabilecekler.
Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, SGK’dan gelir ve aylık alan bütün kişiler yararlanabiliyor.
Bunlar emekliler, maluller, dul ve yetim aylığı alan kişiler, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alırken vefat eden kişilerin hak sahipleri, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunan ve Türkiye’den kısmi gelir ve aylık alan kişiler de bayram ikramiyesi alabiliyorlar.
Emekliler ve malulen emekli olmuş malullük aylığı alan kişiler için bayram ikramiyesinin tutarı 1.100 TL. 1.000 TL olarak başlayan bayram ikramiyesi tutarı 2021 yılında 1.100 TL’ye çıkartılmıştı.
2023 yılında 1.100 TL olan rakam 2.000 TL’ye çıkartılmıştı. Son olaraksa bu yılın mart ayında ikramiye tutarı 3.000 TL’ye yükseltildi.
Herkes aynı oranda almıyor
Bayram ikramiyesinin tutarı, ölüm aylığı alan kişiler için ölüm aylığı payına endeksli. Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır.
Bu durumda aylık alan dul eşe 1.500 TL bayram ikramiyesi ödenir. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alır.
Bu durumda dul eşe 2.250 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Diğer yandan babasından dolayı aylık almakta olan kız çocuk yüzde 25 oranında aldığı yetim aylığı nedeniyle 750 TL bayram ikramiyesi alabilecek.
Dolayısıyla dul ve yetim aylığı alan kişilerin ikramiyesi ölüm aylığı oranına göre belirlenecek. Bayram ikramiyesi tutarındaki artış aynı ölçüde bu durumdaki kişilerin ikramiyelerini de artıracak.