Bayram öncesi rezervasyonlar doldu: İşte 4 kişilik ailenin otel için ödeyeceği en düşük ücret

SEKTÖRDEN 100 MİLYAR LİRALIK BEKLENTİ

Yurt içinde 2 ebeveyn, 2 çocuk 5 günlük bir tatil yapmak istese otele en düşük ödeyeceği ücret ne kadar oldu? Tatilde en çok hangi bölgelere rağbet var?