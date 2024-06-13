Bayram öncesi rezervasyonlar doldu: İşte 4 kişilik ailenin otel için ödeyeceği en düşük ücret
Kurban Bayramı tatilinde 3 milyon kişinin tatil beldelerine seyahat etmesi bekleniyor. Peki rezervasyonlar ne durumda? Şu anda 2 kişi, 2 çocuk toplamda 5 gün bir otelde konaklamak isterse en düşük ödeyeceği tutar ne kadar? İşte detaylar..
Okulların tatile girmesi ve Kurban Bayramı tatili nedeniyle turizmde hareketlilik başlıyor. Vatandaşlar memleketine gitmek veya bir tatil beldesinde bayramı geçirmek için yola çıkacak.
Öte yandan Yunan adalarında kapıda vize uygulamasının başlamasıyla birlikte vatandaşların bu bölgelere ilgisi de önemli ölçüde arttı. Peki tatil için şu anda yurt içi ve yurt dışı destinasyonlara talep ne durumda?
SEKTÖRDEN 100 MİLYAR LİRALIK BEKLENTİ
Yurt içinde 2 ebeveyn, 2 çocuk 5 günlük bir tatil yapmak istese otele en düşük ödeyeceği ücret ne kadar oldu? Tatilde en çok hangi bölgelere rağbet var?
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıkladı. Bağlıkaya, şunları söyledi:
“Bayram tatili rezervasyonlarında geçen yıla göre artış söz konusu. Bayramın okulların kapanmasına denk gelmesi özellikle deniz tatili planlayan aileler için önemli bir fırsat sunuyor. Kurban Bayramı döneminde 3 milyona yakın kişinin turizm hareketlerine katılmasını bekliyoruz. Eş, dost, akraba, memleket ziyaretleriyle birlikte 10 milyonun üzerinde kişinin seyahate çıkacağı bayram tatili döneminde 100 milyar TL'yi aşacak bir ekonomik hacim oluşmasını öngörüyoruz.