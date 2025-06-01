Bayram öncesi yatırımcılara müjde! Bu hafta lot başı 3,5 TL temettü ödemesi hesaplara yatacak
Borsa İstanbul'da işlem gören ve elde ettikleri karlardan Kurban Bayramı öncesi temettü dağıtacak şirketler açıklandı.
Şirketler, kârlarını hissedarlarıyla paylaşmaya devam ederek yatırımcılarına ek gelir sağlıyor. Bu nedenle Borsa İstanbul’da Haziran ayı temettü dönemi oldukça hareketli geçecek. Kurban Bayramı öncesinde ise üç önemli şirket, yatırımcılarına temettü ödemesi yaparak bayram öncesi nakit akışı sağlayacak.
Mercan Kimya temettü ödemesini 2 Haziran’da gerçekleştirirken, aynı gün Maçkolik İnternet Hizmetleri de yatırımcılarına kar payı ödeyecek. Torunlar GYO ise 4 Haziran’da temettü dağıtacak.
İşte 3 şirkettin temettü detayları...
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN)
Hisse başına 0,0525290 TL brüt, 0,0446496 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 2 Haziran 2025