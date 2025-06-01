Bayram öncesi yatırımcılara müjde! Bu hafta lot başı 3,5 TL temettü ödemesi hesaplara yatacak

Şirketler, kârlarını hissedarlarıyla paylaşmaya devam ederek yatırımcılarına ek gelir sağlıyor. Bu nedenle Borsa İstanbul’da Haziran ayı temettü dönemi oldukça hareketli geçecek. Kurban Bayramı öncesinde ise üç önemli şirket, yatırımcılarına temettü ödemesi yaparak bayram öncesi nakit akışı sağlayacak.