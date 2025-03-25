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  4. Bayram şekerleri tezgahlara çıktı! İkramın maliyeti dudak uçuklatıyor

Bayram şekerleri tezgahlara çıktı! İkramın maliyeti dudak uçuklatıyor

Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte şeker ve çikolatalar tezgahlardaki yerlerini aldı. İkramın maliyeti bu bayramda kilogram fiyatına yaklaşık yüzde 40’a yakın zam yansıdı.

Bayram şekerleri tezgahlara çıktı! İkramın maliyeti dudak uçuklatıyor - Sayfa 1

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala bayram ikramlıkları da tezgahlara çıktı. Bu bayramda ikramlık çikolata ve şekerlere neredeyse yüzde 40 zam geldi.

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Bayram şekerleri tezgahlara çıktı! İkramın maliyeti dudak uçuklatıyor - Sayfa 2

Geçen yıl 180 liradan satılan en ucuz şekerlemeler bu bayramda 250 liradan satılıyor. Geçen yıl bayramdan bu yana en düşük fiyatlı şekerde zam oranı yüzde 38 oranında gerçekleşti.

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Bayram şekerleri tezgahlara çıktı! İkramın maliyeti dudak uçuklatıyor - Sayfa 3

600 TL'ye kadar çıktı

Bursa'da tarihi çarşıda, bayram çikolatası ve şekerlerin kilogram fiyatının 250 liradan 600 lira arasında değişiyor.

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Bayram şekerleri tezgahlara çıktı! İkramın maliyeti dudak uçuklatıyor - Sayfa 4

Arife günü yoğunluk bekleniyor

Şeker ve çikolatalara vatandaşlar bayram öncesi yoğun ilgi gösterirken, esnaf satışlarda arife günü yoğunluk beklediğini ifade etti.

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