Bayram şekerleri tezgahlara çıktı! İkramın maliyeti dudak uçuklatıyor
Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte şeker ve çikolatalar tezgahlardaki yerlerini aldı. İkramın maliyeti bu bayramda kilogram fiyatına yaklaşık yüzde 40’a yakın zam yansıdı.
Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala bayram ikramlıkları da tezgahlara çıktı. Bu bayramda ikramlık çikolata ve şekerlere neredeyse yüzde 40 zam geldi.
Geçen yıl 180 liradan satılan en ucuz şekerlemeler bu bayramda 250 liradan satılıyor. Geçen yıl bayramdan bu yana en düşük fiyatlı şekerde zam oranı yüzde 38 oranında gerçekleşti.
600 TL'ye kadar çıktı
Bursa'da tarihi çarşıda, bayram çikolatası ve şekerlerin kilogram fiyatının 250 liradan 600 lira arasında değişiyor.