Bayram tatili yaklaştı, sektör hareketlendi: 4 kişilik bir ailenin bayram tatili maliyeti ne kadar?
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması beklentisi, turizm sektöründe hareketliliği artırdı. Otellerde doluluk oranları şimdiden yüksek seviyelere ulaşırken, ortalama bir tatil maliyeti ne kadar? Hangi bölgeler tatil için daha uygun? İşte detaylar...
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması yönündeki beklenti, tatil planlarını erkene çekti. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, otellerdeki doluluk oranları yüksek seyrediyor.
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, kıyı bölgelerde doluluk oranlarının turizmcileri memnun edecek seviyelere ulaşacağını, İstanbul gibi büyük şehirlerde ise daha sakin bir dönem öngörüldüğünü, ağırlıklı olarak da yabancı turistlerin konaklamasını beklediklerini ifade etti.
Limak Otelleri Genel Koordinatörü ve Limak Holding Turizm Grubu Başkanı Kaan Kaşif Kavakoğlu da bu beklentinin sektöre hareket getirdiğini belirterek, “Tatilin 9 güne uzaması henüz netleşmedi ama biz sektör olarak hazırlığımızı bu ihtimale göre yaptık” dedi.
Turizmci Kamil Berk ise “Net bir şey söylemek zor, ancak olursa turizm açısından olumlu bir gelişme olur” yorumunu yaptı.
FİYATLAR BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞİYOR
Kaan Kavakoğlu, Antalya ve çevresinde kişi başı günlük konaklama maliyetinin 5 bin TL’den başladığını, bazı lüks tesislerde bu rakamın 100 bin TL’yi bulabildiğini belirtti. Tatil fiyatlarının bölgeden bölgeye değiştiğini söyleyen Kamil Berk ise, ortalama fiyatlarda geçen yıla kıyasla yüzde 5’lik bir artış yaşandığını kaydetti.