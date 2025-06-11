Bayramda çalışan işçiye çifte ücret! Peki ödemeler ne zaman? SGK Uzmanı Karakaş detayları açıkladı

Karakaş, bayramda çalışmak istemeyen işçilerin bu dönemde çalışmaya zorlanamayacağını vurguladı. Ayrıca daha önce çalışmayı kabul eden işçilerin, en az 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak bu onayı geri çekebileceğini de hatırlattı.