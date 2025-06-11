Bayramda çalışan işçiye çifte ücret! Peki ödemeler ne zaman? SGK Uzmanı Karakaş detayları açıkladı
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Kurban Bayramı’nın 4,5 gün süren resmî tatil olduğunu hatırlatarak, bu sürede çalışmayan işçilere tam maaş, çalışanlara ise çift yevmiye ödenmesi gerektiğini söyledi. Peki, ödemeler ne kadar artacak, ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 17 Mart 1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre Kurban Bayramı’nın arife günüyle birlikte toplamda 4,5 gün sürdüğünü ve bu sürenin tüm işçiler açısından resmî tatil kapsamında değerlendirildiğini belirtti.
İsa Karakaş, Kurban Bayramı’nda çalışmanın, toplu ya da bireysel iş sözleşmesiyle işçi ve işverenin karşılıklı anlaşmasıyla belirlenebileceğini ifade etti.
Karakaş, bayramda çalışmak istemeyen işçilerin bu dönemde çalışmaya zorlanamayacağını vurguladı. Ayrıca daha önce çalışmayı kabul eden işçilerin, en az 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak bu onayı geri çekebileceğini de hatırlattı.
Karakaş açıklamasında, "İşveren, onayı olmayan işçiyi sırf bayram günü işe gelmedi diye işten çıkaramaz. Aksi durumda işçi hem kıdem hem ihbar tazminatına hak kazanır ve şartlar oluşursa işe iade davası açabilir. Öte yandan, işverenin onaysız çalıştırma ısrarı, işçiye haklı fesih imkânı tanır. Bu durumda işçi kıdem tazminatını alabilir ancak ihbar tazminatı talep edemez." ifadelerini kullandı