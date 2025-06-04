Bayramda çalışan işçiye ödenecek ücret nasıl hesaplanır? İşçi bayramda bir saat bile çalışsa...
İşveren hafta tatilinde çalışan veya fazla çalışma yapan işçiye ücret ödemek yerine izin kullandırabilir. Ancak ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere ücret yerine izin kullandırılması ise yasaya aykırı... Peki, bayramda çalışan işçiye ödenecek ücret nasıl hesaplanır? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, bayramda çalışan işçilerin haklarıyla ilgili detayları yazdı... İşte o yazı...
"Kanuna göre, toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesinde hüküm yoksa işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamaz. İşçinin bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için yazılı onayının alınması gerekir. Ulusal bayram ve dini bayramlarda iş yerleri genel olarak kapatılıyor. Ancak, bazı iş yerlerinde zorunluluktan kaynaklı çalışma devam ediyor. Bu iş yerlerinin başında sağlık, güvenlik, turizm gibi sektörler geliyor.
İş Kanunu'na göre, hafta tatilinde çalıştırılan veya fazla çalışma yaptırılan işçiye fazla çalışma ücreti ödenebileceği gibi fazla çalışma ücreti ödemek yerine serbest zaman kullandırılması mümkün... Hafta tatilinde tam gün çalışan işçiye ücret ödemek yerine 1,5 günlük izin verilebilir.
BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİYE ÜCRET ÖDENİR
Buna karşılık, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere ücret ödemek yerine serbest zaman kullandırılması kanuna aykırıdır. Bu günlerde çalıştırılan işçiye mutlaka bu çalışmanın karşılığı ücretin ödenmesi gerekir.
İŞÇİ BAYRAMDA 1 SAAT ÇALIŞSA BİLE TAM GÜN ÜCRET ÖDENİR
Fazla çalışma yapan işçiye, fazla çalıştığı saat başına ücret ödeniyor. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılan işçiye ödenen ücrette durum farklıdır. Bayram günü işçinin işe gidip bir saat bile çalışması halinde tam gün ücret tutarında ilave ücret ödenmelidir. Bayram günündeki çalışma 7,5 saati aşarsa aşan kısım için ayrıca fazla çalışma ücreti ödenir.