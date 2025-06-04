Bayramda çalışan işçiye ödenecek ücret nasıl hesaplanır? İşçi bayramda bir saat bile çalışsa...

"Kanuna göre, toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesinde hüküm yoksa işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamaz. İşçinin bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için yazılı onayının alınması gerekir. Ulusal bayram ve dini bayramlarda iş yerleri genel olarak kapatılıyor. Ancak, bazı iş yerlerinde zorunluluktan kaynaklı çalışma devam ediyor. Bu iş yerlerinin başında sağlık, güvenlik, turizm gibi sektörler geliyor.