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  4. Bayramda çalışanlar ne kadar fazla mesai alacak? İşte ücret hesaplaması

Bayramda çalışanlar ne kadar fazla mesai alacak? İşte ücret hesaplaması

Bayramda kamu ve bazı özel sektörlerde çalışanlar izin yaparken bazı iş gruplarında çalışma devam ediyor. Peki bayram çalışan kişiler ne kadar fazla mesai ücreti alacak? İşte detaylar...

Bayramda çalışanlar ne kadar fazla mesai alacak? İşte ücret hesaplaması - Sayfa 1

Resmi tatil, dini bayramlar gibi zamanlarda çalışanlara mesai ücreti verilmesi gerekiyor. 

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Bayramda çalışanlar ne kadar fazla mesai alacak? İşte ücret hesaplaması - Sayfa 2

Mesai ücreti işçilerin kanunla korunan hakları arasında yer alıyor ve işverenin mesaiyi vermemesi durumunda konu iş mahkemesine gidiyor ve kanıtlar varsa işçi fazla mesaisini mahkeme kararıyla işverenden tahsil ediyor.

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Bayramda çalışanlar ne kadar fazla mesai alacak? İşte ücret hesaplaması - Sayfa 3

KURBAN BAYRAMI MESAİSİNE DİKKAT

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kamu ve özel sektör çalışanlarının bazıları bayram süresince izin yapacakken bazıları da çalışmaya devam ediyor.

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Bayramda çalışanlar ne kadar fazla mesai alacak? İşte ücret hesaplaması - Sayfa 4

Çalışmaya devam eden özel sektör çalışanları mesaiyi hak ediyor.

5 Haziran ile 9 Haziran 2025 tarihleri arasında çalışanlar fazla mesai alacak.

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