Bayramda çalışanlar ne kadar fazla mesai alacak? İşte ücret hesaplaması
Bayramda kamu ve bazı özel sektörlerde çalışanlar izin yaparken bazı iş gruplarında çalışma devam ediyor. Peki bayram çalışan kişiler ne kadar fazla mesai ücreti alacak? İşte detaylar...
Mesai ücreti işçilerin kanunla korunan hakları arasında yer alıyor ve işverenin mesaiyi vermemesi durumunda konu iş mahkemesine gidiyor ve kanıtlar varsa işçi fazla mesaisini mahkeme kararıyla işverenden tahsil ediyor.
KURBAN BAYRAMI MESAİSİNE DİKKAT
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kamu ve özel sektör çalışanlarının bazıları bayram süresince izin yapacakken bazıları da çalışmaya devam ediyor.