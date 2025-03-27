Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? İşte ücret hesaplaması
Ramazan Bayramı’nda çalışacak işyerlerinde mesai planları belli oldu. İş Kanunu’na göre, bayram günü bir saat bile çalışılsa ilave bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor. Peki, Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? Bayram mesaisi ücreti nasıl hesaplanır? İşte detaylar…
Ramazan Bayramı’na kısa süre kala bayramda açık olacak işyerlerinde mesai planları yapılmaya başlandı.
Bayramda çalışacak işçini ne kadar mesai ücreti alacağı ve hesaplamanın nasıl yapılacağı merak ediliyor.
Bazı işlerinde mesailer devam ediyor
Bayramda iş yerlerinin çoğunluğu kapalı olmakla birlikte sağlık, güvenlik, turizm, basın sektörü başta olmak üzere bazı iş yerlerinde bayram günlerinde de çalışmalar devam ediyor.
Resmi tatilde çalıştırmak için işçini onayı şart!
İş Kanununa göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesi ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde bu konuda bir hüküm yoksa işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için yazılı onayının alınması gerekir. Habertürk’ten Ahmet Güvenç, bayramda çalışan işçinin ücretinin nasıl hesaplanacağını yazdı.