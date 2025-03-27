Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? İşte ücret hesaplaması

Resmi tatilde çalıştırmak için işçini onayı şart!

İş Kanununa göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesi ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde bu konuda bir hüküm yoksa işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için yazılı onayının alınması gerekir. Habertürk’ten Ahmet Güvenç, bayramda çalışan işçinin ücretinin nasıl hesaplanacağını yazdı.