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Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? İşte ücret hesaplaması

Ramazan Bayramı’nda çalışacak işyerlerinde mesai planları belli oldu. İş Kanunu’na göre, bayram günü bir saat bile çalışılsa ilave bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor. Peki, Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? Bayram mesaisi ücreti nasıl hesaplanır? İşte detaylar…

Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? İşte ücret hesaplaması - Sayfa 1

Ramazan Bayramı’na kısa süre kala bayramda açık olacak işyerlerinde mesai planları yapılmaya başlandı. 

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Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? İşte ücret hesaplaması - Sayfa 2

Bayramda çalışacak işçini ne kadar mesai ücreti alacağı ve hesaplamanın nasıl yapılacağı merak ediliyor.

 

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Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? İşte ücret hesaplaması - Sayfa 3

Bazı işlerinde mesailer devam ediyor

Bayramda iş yerlerinin çoğunluğu kapalı olmakla birlikte sağlık, güvenlik, turizm, basın sektörü başta olmak üzere bazı iş yerlerinde bayram günlerinde de çalışmalar devam ediyor.

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Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? İşte ücret hesaplaması - Sayfa 4

Resmi tatilde çalıştırmak için işçini onayı şart!

İş Kanununa göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesi ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde bu konuda bir hüküm yoksa işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için yazılı onayının alınması gerekir. Habertürk’ten Ahmet Güvenç, bayramda çalışan işçinin ücretinin nasıl hesaplanacağını yazdı.

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