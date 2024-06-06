Bayramda yolculuk cep yakıyor: İşte 4 kişilik bir ailenin otobüs maliyeti...
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Tatilde yaklaşık 9 milyon yolcu otobüsle seyahat edecek. Otobüs biletleri şimdiden doldu. Firmaların koyduğu 12 bin ek seferin satışları da hızlı başladı. İstanbul’dan Anadolu’nun yakın bir şehrine 4 kişilik bir ailenin gidiş dönüş otobüs maliyeti 12 bin TL'yi buluyor.
İstanbul’dan Anadolu’nun yakın bir şehrine 4 kişilik bir ailenin gidiş dönüş otobüs maliyeti 12 bin lirayı bulurken aynı güzergâh için uçak bilet ücretleri 40 bin lirayı geçiyor. Beş günlük araç kiralama masrafı ise akaryakıt ile 30 bin liraya çıkıyor.
Türkiye gazetesinin haberine göre, Ramazan Bayramı’nda aynı güzergâhlara verilen bilet fiyatları ile bugünkü fiyatlar arasında artış yaşandı.
30 Mart 2024 tarihinde aynı otobüs şirketi İstanbul-Konya biletine kişi başı 900 lira bedel biçerken, aradan geçen üç ayda (bugün) 1.200 TL istediği görülüyor.
Otobüs şirketi yetkilileri ise “Ramazanda böyle bir yoğunluk yaşamadık. Kurban Bayramı daha hareketli geçiyor. Fiyatlarda kısmen bir artış var. Bunun sebebi akaryakıt ücretleri değil.