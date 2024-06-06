Bayramda yolculuk cep yakıyor: İşte 4 kişilik bir ailenin otobüs maliyeti...

İstanbul’dan Anadolu’nun yakın bir şehrine 4 kişilik bir ailenin gidiş dönüş otobüs maliyeti 12 bin lirayı bulurken aynı güzergâh için uçak bilet ücretleri 40 bin lirayı geçiyor. Beş günlük araç kiralama masrafı ise akaryakıt ile 30 bin liraya çıkıyor.