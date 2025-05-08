Bazı mesleklerde erken emeklilik hakkı kaldırıldı mı? SGK'nın duyurusu ne anlama geliyor?

Çalışılan her 360 güne karşılık 90 gün ilave edilen meslekler şöyle:

“Cıva üretimi işleri sanayii, demir ve çelik fabrikaları, asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve polis mesleği ile Milli İstihbarat Teşkilatı, basın ve gazetecilik mesleği, TRT, milletvekilleri, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, ceza infaz kurumu çalışanları.”