Bazı mesleklerde erken emeklilik hakkı kaldırıldı mı? SGK'nın duyurusu ne anlama geliyor?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamuoyunda "yıpranma hakkı" olarak bilinen ve bazı mesleklerde çalışanlara erken emeklilik imkanı tanıyan fiili hizmet süresi zammı uygulamasıyla ilgili önemli bir duyuru yaptı. Geçtiğimiz hafta yayımlanan "Kısıtlanacak meslek kodları hakkında" başlıklı duyuruda, meslek kodu hatalarının önüne geçmek amacıyla bu aydan itibaren yeni bir bildirim sistemine geçileceği belirtildi. Peki bu SGK duyurusu ne anlama geliyor? Yıpranma hakkı bazı mesleklerde kaldırıldı mı?
SGK'nın "Kısıtlanacak meslek kodları hakkında" başlıklı bir duyuru yayınladı. SGK'nın duyurusu ne anlama geliyor? Yıpranma hakkı bazı mesleklerde kaldırıldı mı? İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuyla ilgili yazısı:
"5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda sayılan ağır ve tehlikeli mesleklerde çalışılan sürelere prim günü ilave ediliyor. Buna “fiili hizmet süresi zammı” deniliyor. Halk arasında ise “yıpranma hakkı” olarak adlandırılıyor. 2008 yılından sonra bu şekilde ilave edilen prim günleri emekli aylıklarını artırıyor. Mesleklerine göre farklı sürelerde erken emeklilik hakkı elde ediliyor.
SGK’nın duyurusundan önce kimler nasıl yararlanıyor? Çalışılan her 360 güne karşılık 60 gün ilave edilen meslekler şöyle:
“Kurşun ve arsenik işleri, cam fabrika ve atölyeleri, çimento fabrikaları, kok fabrikalarıyla termik santraller, alüminyum fabrikaları, döküm fabrikaları, itfaiye ve yangın söndürme işleri, insan sağlığına ilişkin işler.”
Çalışılan her 360 güne karşılık 90 gün ilave edilen meslekler şöyle:
“Cıva üretimi işleri sanayii, demir ve çelik fabrikaları, asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve polis mesleği ile Milli İstihbarat Teşkilatı, basın ve gazetecilik mesleği, TRT, milletvekilleri, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, ceza infaz kurumu çalışanları.”