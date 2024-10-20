BDDK Türkiye'nin batık şehirlerini açıkladı! İlk 5 şehir dikkat çekti

Türkiye'deki yüksek enflasyon ve ekonomik kriz, vatandaşların yaşamını derinden etkilemeye devam ediyor. Milyonlarca insan, geçimlerini sürdürebilmek için tüketici kredileri ve kredi kartlarına başvururken, ekonomik koşulların uzun süredir kötüye gitmesi borç yükü altına girenlerin sayısını her geçen gün artırıyor.