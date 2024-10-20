BDDK Türkiye'nin batık şehirlerini açıkladı! İlk 5 şehir dikkat çekti
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan raporda, tüketici kredilerinde geri ödemelerini yapamayan ve takibe düşen vatandaşların şehirler bazında sıralaması paylaşıldı. İşte detaylar...
Türkiye'deki yüksek enflasyon ve ekonomik kriz, vatandaşların yaşamını derinden etkilemeye devam ediyor. Milyonlarca insan, geçimlerini sürdürebilmek için tüketici kredileri ve kredi kartlarına başvururken, ekonomik koşulların uzun süredir kötüye gitmesi borç yükü altına girenlerin sayısını her geçen gün artırıyor.
BDDK BATIK ŞEHİRLERİ DUYURDU
Bankaların belirlediği yasal süreç içerisinde borcunu ödemeyen kredi ve kredi kartı kullanıcılarının düştüğü yasal takip oranları son yılların en yüksek seviyelerine ulaşırken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan listede, Türkiye'de kanuni takibe düşen şehirler sıralandı.