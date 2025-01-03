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  4. Bedelli askerlik, engelli aylığı, memur ve emekli zammı: İşte enflasyon verisiyle değişecek ödemeler

Bedelli askerlik, engelli aylığı, memur ve emekli zammı: İşte enflasyon verisiyle değişecek ödemeler

Milyonlarca vatandaş, yarın açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli olacak. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği ödemelerinde de artış olacak. İşte kalem kalem değişecek ödemeler...

Bedelli askerlik, engelli aylığı, memur ve emekli zammı: İşte enflasyon verisiyle değişecek ödemeler - Sayfa 1

Milyonlarca vatandaşın gözü aralık ayı enflasyonuna çevrildi.

Enflasyon rakamları, yarın saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

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Bedelli askerlik, engelli aylığı, memur ve emekli zammı: İşte enflasyon verisiyle değişecek ödemeler - Sayfa 2

Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli olacak.

Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteğinde de artış olacak.

İşte tahmini rakamlar...

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Bedelli askerlik, engelli aylığı, memur ve emekli zammı: İşte enflasyon verisiyle değişecek ödemeler - Sayfa 3

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı aralık enflasyonunun yüzde 1,61 gelmesi bekleniyor.

Enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi halinde, 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 16,42 olacak.

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Bedelli askerlik, engelli aylığı, memur ve emekli zammı: İşte enflasyon verisiyle değişecek ödemeler - Sayfa 4

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI

Enflasyon tahminine göre hareket edilirse emekli maşları, yüzde 16,42'lik artış gösterecek.

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme ve enflasyon farkından doğan zam oranı yüzde 12,18 olacak.

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