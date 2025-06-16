Bedelli askerlik üretine zam geliyor: Yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak?
Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte bedelli askerlik ücreti de artacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileri, yeni ücretleri belirleyecek. Mevcut bedelli askerlik ücretinden faydalanmak isteyen adayların zamsız bedelli askerlik başvuru tarihini kaçırmaması gerekiyor.
Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler için geri sayım başladı. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte bedelli askerlik ücreti de yükselecek.
Halihazırda yürürlükte olan bedelli askerlik ücreti 243.013 lira 44 kuruş. Bunun yanısıra, yoklama kaçağı ve bakaya durumda olanlar için bu tutara ek olarak 3.543 lira 95 kuruş daha ödenmesi gerekiyor.
Bedelli askerliğe başvuran asker adaylarının, başvuru tarihinden itibaren iki aylık ödeme süresinde parayı ilgili hesaba yatırması gerekiyor. 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru yapıp parayı yatıranlar şu anki güncel tutardan bedelli askerliğe hak kazanacak.