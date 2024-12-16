Bedelsiz sermaye artırımı yapacak 44 şirket belli oldu! Yatırımcının iştahı kabardı
Borsa İstanbul (BİST) en fazla kar getiren yatırım araçlarından biri olurken, 2024 yılının sonlarına doğru bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketlerin listesi de belli oldu. İşte bedelsiz sermaye artırımı yapacak 44 şirket
Bedelsiz sermaye artırımı, bir şirketin mevcut özkaynaklarından (örneğin, kar yedekleri, sermaye yedekleri veya yeniden değerleme fonları) faydalanarak sermayesini yükseltmesidir. Bu manada firma, hali hazırdaki hissedarlarına bedelsiz olarak yeni hisse senetleri dağıtır; yani hissedarlar sermaye artışı için herhangi bir ödeme yapmaz. Bedelsiz sermaye artırımı, çoğunlukla firmanıın özkaynaklarını daha faal kullanmak, hisse likiditesini artırmak ve yatırımcılara güven vermek hedefiyle devreye alınır. Söz konusu aşamada hissedarların toplam sahiplik oranı değişmez, fakat ellerindeki hisse sayısı artar ve hisse başına fiyat nominal olarak düşer.
BİST'de, 2024 senesinin bitimine sadece sayılı günler kala şirketlerin bedelsiz sermaye artırma süreçleri de hız kazandı. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2 yeni şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay verdi. Böylelikle listedeki şirket sayısı 44 oldu. İşte eli kulağında bedelsiz sermaye artırımı için bekleyen şirketler: