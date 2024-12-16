Bedelsiz sermaye artırımı yapacak 44 şirket belli oldu! Yatırımcının iştahı kabardı

Bedelsiz sermaye artırımı, bir şirketin mevcut özkaynaklarından (örneğin, kar yedekleri, sermaye yedekleri veya yeniden değerleme fonları) faydalanarak sermayesini yükseltmesidir. Bu manada firma, hali hazırdaki hissedarlarına bedelsiz olarak yeni hisse senetleri dağıtır; yani hissedarlar sermaye artışı için herhangi bir ödeme yapmaz. Bedelsiz sermaye artırımı, çoğunlukla firmanıın özkaynaklarını daha faal kullanmak, hisse likiditesini artırmak ve yatırımcılara güven vermek hedefiyle devreye alınır. Söz konusu aşamada hissedarların toplam sahiplik oranı değişmez, fakat ellerindeki hisse sayısı artar ve hisse başına fiyat nominal olarak düşer.