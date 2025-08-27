Beklenen haber geldi! 13 şirketten 10’u temettü dağıtacak. Cepler doluyor!

  1. Ekonomim
* Borsa İstanbul’da * bayram havası estirecek temettü haberi geldi. Borsanın sevilen 13 şirketinden 10’u temettü ödeyecek.

Borsa İstanbul’da ibre yukarı döndü. Yeni yatırımcılar treni kaçırmamak için birçok şirketten yana pozisyon almaya başladı.

Borsa yatırımcısının yüzünü güldürecek temettü haberleri peş peşe geldi. Dün kar payı ödemesi yapacağını açıklayan 3 şirketin ardından 7 şirket daha yatırımcısını güldürdü.

10 ŞİRKET YATIRIMCISINA MİLYONLARCA LİRA TEMETTÜ ÖDÜYOR

Rotaborsa.com tarafından paylaşılan habere göre şirketlerin temettü kararları ve ödeme tarihleri şöyle:

 

Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL)

Karar tanımı - Yönetim Kurulu
Hisse başı temettü tutarı (brüt) - 0,30 TL
Hisse başı temettü tutarı (net) - 0,255 TL
Temettü tarihi - Açıklanmadı

